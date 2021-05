Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Spiegel abgerissen

Kaiserslautern (ots)

Unbekannte haben von Freitag auf Samstag an einem Auto den Außenspiegel beschädigt. Der Wagen parkte zwischen Freitag 21 Uhr und Samstag 8:50 Uhr in der Dresdener Straße. Bei dem Pkw wurde der Außenspiegel abgerissen. Aufgrund der Parksituation der Autos geht die Polizei von einer mutwilligen Sachbeschädigung aus. Zeugen, die etwas Verdächtiges wahrgenommen haben oder Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2250 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |elz

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell