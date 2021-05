Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: E-Scooter gestohlen

Kaiserslautern (ots)

Am Sonntagmittag ist ein Mann auf der Dienststelle erschienen, weil sein E-Scooter gestohlen wurde. Wie der Mann angab, verschwand der Elektro-Roller zwischen Samstag, 8. Mai 17 Uhr und Sonntag, 9. Mai 12:15 Uhr in der Königstraße. Das Gefährt war im Hausflur eines Mehrfamilienhauses abgestellt. Es handelt sich um einen E-Scooter der Marke BMW Typ: MICRO M1 im Wert von über 1.000 Euro. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2250 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |elz

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell