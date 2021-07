Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: Beim Wenden Focus beschädigt + betrunken hinters Steuer gesetzt - Unfall + Scheibe an Schule eingeschlagen

Dillenburg (ots)

Haiger-Offdilln: Beim Wenden Focus beschädigt

Zwischen Dienstagabend (29.06.2021) und Mittwochmorgen (30.06.2021) parkte der Fahrer eines Ford seinen grauen Focus in der Weiherbachstraße. Offenbar beim Wenden stieß ein Unbekannter mit seinem Fahrzeug zwischen 19:00 Uhr und 09:00 Uhr gegen den geparkten Ford und verursachte einen Schaden am Stoßfänger vorne links. Der Schaden wird mit 2.000 Euro beziffert. Hinweise zu dem Unfallfahrer oder dessen Fahrzeug erbittet die Dillenburger Polizei unter Tel.: (02771) 9070.

Hohenahr-Erda: betrunken hinters Steuer gesetzt - Unfall

Offenbar aufgrund Alkoholkonsums verlor gestern Abend (30.06.2021), um 20:21 Uhr, eine 39-Jährige die Kontrolle über ihren Corsa. Die Unfallfahrerin war auf der Landesstraße 3376 von Erda kommend in Richtung Frankenbach unterwegs als sie mit ihrem Opel nach rechts von der Fahrbahn abkam. Der blaue Corsa beschädigte zwei Leitpfosten und blieb im Straßengraben stehen. Die Polizisten bemerkten Alkoholgeruch bei der 39-Jährigen. Ein Alkoholtest brachte es auf 1,49 Promille. Ein Rettungswagen brachte die leichtverletzte Corsa-Fahrerin in ein Krankenhaus. Nach der Erstversorgung folgte eine Blutentnahme. Ihren Führerschein stellten die Beamten sicher. Der Unfallschaden wird mit 640 Euro beziffert.

Bischoffen-Niederweidbach: Scheibe an Schule eingeschlagen

Unbekannte schlugen zwischen 16:00 Uhr am Dienstag (29.06.2021) und 07:30 Uhr am Mittwoch (30.06.2021) die äußere, der doppelverglasten Fensterscheibe der Schule in der Hermann-Kloos-Straße ein. Der Schaden beläuft sich auf 400 Euro. Wem sind verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Aartalschule aufgefallen? Hinweise erbittet die Herborner Polizei unter Tel.: (02772) 47050.

Kerstin Müller, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill, übermittelt durch news aktuell