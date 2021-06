Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: Trickdiebe unterwegs

Polizei sucht Seniorin ++ in Ferienhäuser eingebrochen ++ Gegenstände von einer Brücke auf die B49 und auf ein Auto geworfen ++ Unfallflucht

Dillenburg (ots)

Dillenburg: Geschwindigkeitskontrollen auf der A45

Gestern Vormittag (28.06.2021) führten Polizisten der Autobahnstation Mittelhessen, gemeinsam mit Beamten der Bereitschaftspolizei in Lich, Geschwindigkeitskontrollen auf der A45 in Höhe der Anschlussstelle Dillenburg durch. In Richtung Norden ist die Geschwindigkeit aufgrund einer Baustelle derzeit auf 80 km/h begrenzt. Zwischen 09:00 Uhr und 13:00 Uhr wurden 235 Fahrzeuge angemessen. 12 Fahrzeuge fuhren zu schnell und wurden mit einem Streifenwagen der Polizei auf den Parkplatz "Auf dem Bon" gelotst und dort kontrolliert. Auf drei Autofahrer kommt ein Verwarnungsgeld von 30 Euro zu. Sie waren zwischen 16 und 20 km/h zu schnell. Drei Fahrzeuge lagen im Bußgeldbereich. 5 ausländische Autofahrer hatten die Höchstgeschwindigkeit um 95 km/h bis 105 km/h überschritten. Sie mussten eine Sicherheitsleistung von rund 100 Euro bezahlen. Ein Fahrzeugführer aus Estland fuhr mit 121 km/h durch die Messstelle. Auf ihn kam eine Sicherheitsleistung von 345 Euro zu. Dank des Einsatzes der Lotsenfahrzeuge konnte auch ein Motorradfahrer angehalten werden, nachdem er mit 114 km/h durch die Kontrollstelle fuhr. Ihn erwarten 120 Euro Bußgeld und 3 Punkte im Fahrerlaubnisregister. Traurige Spitzenreiterin des Vormittags war eine 21-Jährige. Sie raste mit 152 km/h durch die Messstelle. 600 Euro Bußgeld und 4 Punkte im Fahrerlaubnisregister kommen auf die 21-jährige Volvo-Fahrerin zu. Zudem muss sie 3 Monate auf ihren Führerschein verzichten.

Herborn - Trickdiebe unterwegs / Polizei sucht Seniorin

Ein aufmerksamer Zeuge meldete am vergangenen Freitag (25.06.2021), um 10:10 Uhr, zwei Trickdiebe im Einkaufsmarkt in der Konrad-Adenauer-Straße. Eine etwa 70-75 Jahre alte Dame wurde demnach vor dem Frischmilchregal von einer Frau geschickt abgelenkt. Eine zweite Frau öffnete unbemerkt die Umhängetasche der Seniorin und griff hinein. Die ältere Dame bemerkte die dreiste Masche der zwei Frauen. Durch einen entsetzen Aufschrei machte die Seniorin auf sich aufmerksam. Die Diebinnen flüchteten ohne Beute. Im Rahmen der polizeilichen Fahndung trafen die Ordnungshüter die beiden flüchtenden Frauen an und stellten die Personalien fest. Beim Eintreffen der Herborner Polizisten am Einkaufsmarkt hatte die Seniorin diesen bereits verlassen. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei nach der 70-75 Jahre alten, etwa 160 cm großen Dame mit grauen Haare. Sie führte eine beige Umhängetasche mit sich. Die Dame wird gebeten, sich mit der Polizei in Herborn unter Tel.: (02772) 47050 in Verbindung zu setzen. Die Ermittlungen dauern an.

Mittenaar-Offenbach: 3.000 Euro Schaden nach Unfallflucht

Zwischen 10:00 Uhr und 15:30 Uhr touchierte gestern (28.06.2021) ein Unbekannter einen in der "Unteren Feldstraße" geparkten Ford. Offenbar beim Vorbeifahren streifte der Unfallfahrer den schwarzen Focus an der linken hinteren Fahrzeugseite. Die Reparatur des Schadens an der Stoßstange und dem Kotflügel wird rund 3.000 Euro kosten. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, flüchtete der Unbekannte von der Unfallstelle. Hinweise zu dem Unfallfahrer oder dessen Fahrzeug erbittet die Herborner Polizei unter Tel.: (02772) 47050.

Greifenstein - in Ferienhäuser eingebrochen

Zwischen Sonntagabend (27.06.201) und Montagmorgen (28.06.2021) verschafften sich unbekannte Diebe Zutritt einem Grundstück in der Straße "Vor der Buchschirm". Dort hebelten sie die Hintereingangstür des Ferienhauses auf und durchsuchten alle Räume und Schränke. Aus dem Haus nahmen die Diebe eine Uhr und Haushaltsgeräte mit. Die Unbekannten brachen zudem den Gartenschuppen auf und stahlen drei Heckenscheren und einen Rasenkantenschneider. Der Schaden beläuft sich auf 1.300 Euro. Aus einem zweiten Ferienhaus in der Straße "Vor der Buchschirm" stahlen die dreisten Diebe einen Fernseher. Auch hier brachen sie eine Tür auf, um in das Innere des Hauses zu gelangen. Der Schaden wird mit 700 Euro beziffert. Die Polizei ermittelt wegen Einbruchs und fragt: Wem sind verdächtige Personen oder Fahrzeuge zwischen 19:00 Uhr und 09:00 Uhr im Bereich des Wochenendgebiets aufgefallen? Hinweise erbittet die Herborner Polizei unter Tel.: (02772) 47050.

Greifenstein-Allendorf: Fischdiebe unterwegs

Rund 175 Kilogramm Fisch stahlen Unbekannte aus der gewerblichen Teichanlage "Dobergsbach". Irgendwann, zwischen Freitag (25.06.2021), 16:30 Uhr und Montag (28.06.2021), 11:30 Uhr, durchtrennten die Diebe den Zaun und gelangten auf das Gelände. Aus einem Zuchtbecken fischten die Unbekannten 150 Kilogramm Forellen, aus einem zweiten Becken rund 25 Kilogramm Lachsforellen. Vom Gelände ließen sie außerdem ein Aggregat mitgehen. Der Gesamtschaden beläuft sich auf 2.350 Euro. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich mit der Herborner Polizei unter Tel.: (02772) 47050 in Verbindung zu setzen.

Wetzlar- Gegenstände von einer Brücke auf die B49 und auf ein Auto geworfen

Am Montagabend (28.06.2021), um 22:13 Uhr fuhr ein 35-Jähriger mit seinem weißen Pkw des Herstellers Ssangyong auf der Bundesstraße 49 von Gießen in Richtung Wetzlar. In Höhe des Dutenhofener See führt eine Brücke über die Bundesstraße. Von dieser Brücke warfen Unbekannte Gegenstände auf die Fahrbahn und trafen den weißen Ssangyong des 35-Jährigen. Der Schaden am Fahrzeugdach wird mit rund 500 Euro beziffert. Die Polizei Wetzlar ermittelt nun wegen des Gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr, sucht Zeugen und fragt: Wem sind vier Jugendliche im Bereich der Brücke aufgefallen? Zwei trugen offnbar Basecaps, das Schild nach hinten. Die beiden anderen trugen eine Stoffmütze oder Kapuze. Hinweise erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

Kerstin Müller, Pressesprecherin

