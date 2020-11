Polizei Bielefeld

POL-BI: PKW-Fahrer bei Auffahrunfall schwer verletzt

BielefeldBielefeld (ots)

HC/ Bielefeld-Innenstadt-

Heute Mittag, 25.11.2020, musste die Herforder Straße in Richtung Innenstadt an der Stadtheider Straße nach einem Auffahrunfall gesperrt werden. Rettungskräfte bargen einen schwer verletzten PKW-Fahrer aus seinem Fahrzeug und transportieren ihn ins Krankenhaus.

Ein 48-jähriger Mercedes-Fahrer aus Bielefeld befuhr gegen 13:05 Uhr die Herforder Straße in Fahrtrichtung Innenstadt und beabsichtigte an der Kreuzung Herforder Straße/ Stadtheider Straße/ Am Stadtholz nach links abzubiegen. Verkehrsbedingt hielt er sein Fahrzeug an. Der hinter ihm fahrende 51-jährige Bielefelder fuhr mit seinem VW Golf auf den wartenden Mercedes auf. Durch den Aufprall erlitt der 48-Jährige schwere Verletzungen. Rettungskräfte mussten ihn aus dem Fahrzeug bergen. Nach einer Erstversorgung fuhr ihn ein Rettungswagen zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus.

Polizisten sperrten die Herforder Straße in Richtung stadteinwärts komplett und leiteten den Verkehr an der Feldstraße ab. Die Stadtbahnlinie 2 setzte für circa 1 ½ Stunden ihre Fahrten während der Bergung aus. Abschleppwagen schleppten den Mercedes und den Golf ab. Es entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro. Die Sperrung dauert derzeit noch für die Unfallaufnahme an.

