POL-BI: PKW-Fahrer misslingt Atemalkoholtest

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Mitte - In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, 25.11.2020, befuhren Polizeibeamte im Rahmen der Streife die Eckendorfer Straße, Fahrtrichtung Innenstadt, und bemerkten einen stark fahrauffälligen BMW. Der Fahrer musste für eine Blutprobe in ein Krankenhaus gebracht werden.

Gegen 01:40 Uhr bemerkten die Polizeibeamten einen BMW, der auf der Eckendorfe Straße in Richtung Innenstadt unterwegs war, Schlangenlinien fuhr und beide Fahrstreifen benutzte. Der Mann, ein 44-jähriger Bielefelder, konnte von den Beamten in der Walther-Rathenau-Straße, in Höhe eines Autohauses, schließlich angehalten werden.

Als die Polizisten mit dem Bielefelder sprachen, vernahmen sie einen starken Alkoholgeruch, der von ihm ausging. Beim Verlassen des PKWs fielen sein schwankender Gang und sein unsicherer Stand auf. Einen freiwilligen Atemalkoholtest, dem der 44-Jährige zustimmte, konnte er trotz mehrfacher Versuche nicht durchführen. Auf Nachfrage erklärte er, er habe am Abend Bier und Wodka getrunken.

Die Fahrt des Mannes endete hier. Sein Führerschein wurde eingezogen. Eine im Krankenhaus entnommene Blutprobe soll den dringenden Tatverdacht der Trunkenheitsfahrt bestätigen.

