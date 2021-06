Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: Richtigstellung der Uhrzeit der eben veröffentlichen Meldung: Herborn - Trickdiebe unterwegs

Polizei sucht Seniorin

Dillenburg (ots)

Die Uhrzeit muss 14:10 Uhr heißen.

Anbei die Meldung:

Ein aufmerksamer Zeuge meldete am vergangenen Freitag (25.06.2021), um 14:10 Uhr, zwei Trickdiebe im Einkaufsmarkt in der Konrad-Adenauer-Straße. Eine etwa 70-75 Jahre alte Dame wurde demnach vor dem Frischmilchregal von einer Frau geschickt abgelenkt. Eine zweite Frau öffnete unbemerkt die Umhängetasche der Seniorin und griff hinein. Die ältere Dame bemerkte die dreiste Masche der zwei Frauen. Durch einen entsetzen Aufschrei machte die Seniorin auf sich aufmerksam. Die Diebinnen flüchteten ohne Beute. Im Rahmen der polizeilichen Fahndung trafen die Ordnungshüter die beiden flüchtenden Frauen an und stellten die Personalien fest. Beim Eintreffen der Herborner Polizisten am Einkaufsmarkt hatte die Seniorin diesen bereits verlassen. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei nach der 70-75 Jahre alten, etwa 160 cm großen Dame mit grauen Haare. Sie führte eine beige Umhängetasche mit sich. Die Dame wird gebeten, sich mit der Polizei in Herborn unter Tel.: (02772) 47050 in Verbindung zu setzen. Die Ermittlungen dauern an.

