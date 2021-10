Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Auffahrunfall in der Töngesstraße

Mainz-Ebersheim (ots)

An der Einmündung der Töngesstraße zur Rheinhessenstraße kam es am Samstagvormittag, 30.10.2021, zu einem Auffahrunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen. Die aus Ebersheim auf der Töngesstraße fahrende 20-jährige Bodenheimerin übersah den an der roten Ampel wartenden PKW eines 50 Jahre alten Nieder-Olmers und schob diesen auf das davor stehende Fahrzeug eines 58-jährigen Essenheimers auf. Durch den Aufprall kam der PKW der Bodenheimerin nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit dem Wartehäuschen der dortigen Bushaltestelle. Dort hielten sich zu diesem Zeitpunkt jedoch glücklicherweise keine Wartenden auf. Es entstand Sachschaden an den drei beteiligten Fahrzeugen sowie an der Bushaltestelle. Die Polizei musste zur Unfallaufnahme und Bergung der verunfallten Fahrzeuge die Töngesstraße für etwa eine halbe Stunde sperren.

