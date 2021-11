Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: 87-jähriger Mann weiterhin vermisst

Nieder-Olm (ots)

Der seit dem Abend des 30.10.2021 abgängige 87-jährige Silvio C. ist weiterhin vermisst. Trotz weiterhin andauernden, intensiven Suchmaßnahmen unter anderem mittels Polizeihubschrauber, All-Terrain-Vehicle (Quads), Wärmebilddrohnen, dem mehrfachen Einsatz von Maintrailern und Flächensuchhunden verschiedener Organisationen, sowie das umfangreicher Absuchen des Feld-, Wald- und Wiesengeländes rund um Nieder-Olm und der angrenzenden Gemeinden konnte der Vermisste bis jetzt nicht aufgefunden werden. Auch die Abklärung umliegender Krankenhäuser und Rettungsleitstellen ergibt keinen Hinweis auf das Verbleiben des Herrn C. Ebenfalls sind private Initiativen in Form von selbst organisierten Suchmaßnahmen, Radiomeldungen und dem Verteilen von Flyern bis jetzt ergebnislos verlaufen. Bisherige Hinweise aus der Bevölkerung führten nicht zum Auffinden des 87-Jährigen. Die Polizei bittet weiterhin Zeugen, die den Mann gesehen haben oder Angaben zu seinem Aufenthaltsort machen können, sich an die Notrufnummer 110, an den Kriminaldauerdienst Mainz (Tel.: 06131 653630) oder an jede andere Polizeidienststelle zu wenden.

