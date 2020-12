Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Danndorf: Unfall mit schwer verletzter Radfahrerin

WolfsburgWolfsburg (ots)

Bundesstraße 188 bei Danndorf 20.12.20, 19.45 Uhr

Bei einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 188 bei Danndorf wurde am Sonntagabend eine 34 Jahre alte E-Bike-Fahrerin aus Gifhorn bei einem Zusammenstoß mit einer 41-jährigen Opel-Fahrerin aus Berlin schwer verletzt. Es entstand ein Schaden von rund 1.000 Euro. Nach bisherigen Ermittlungen befuhr die Berlinerin um 19.45 Uhr die B 188 aus Vorsfelde in Richtung Oebisfelde. In Höhe Danndorf kam es aus bislang ungeklärter Ursache zu einem Zusammenstoß mit der Pedelec-Fahrerin. Die 34-Jährige zog sich mehrere Frakturen zu und wurde mit einem Rettungswagen ins Klinikum Wolfsburg gebracht. Zudem wurde bei der Zweiradfahrerin Atemalkoholgeruch festgestellt und eine Blutprobe angeordnet. Die Opel-Fahrerin erlitt einen Schock. Die B 188 war während der Unfallaufnahme in beide Richtungen gesperrt.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wolfsburg

Melanie aus dem Bruch

Telefon: +49 (0)5361 4646 132

E-Mail: pressestelle (at) pi-wob.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell