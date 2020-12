Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Gemeinsame Erklärung von Polizei Wolfsburg und Staatsanwaltschaft Braunschweig: Ermittlungen in versuchtem Tötungsdelikt aufgenommen

WolfsburgWolfsburg (ots)

Wolfsburg, Breslauer Straße 20.12.2020, 05.45 Uhr

Am frühen Sonntagmorgen kam es in der Breslauer Straße in Wolfsburg zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. Nachdem ein 32 Jahre alter Wolfsburger den Notruf gerufen und um Hilfe gebeten hatte, stellte die alarmierte Polizei vor Ort eine Stichverletzung des Anrufers im Bereich des Kopfes fest. Das Opfer wurde daraufhin unverzüglich notoperiert. Im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung nahmen Einsatzkräfte zwei mutmaßliche Beteiligte der Auseinandersetzung im Alter von 28 und 38 Jahren vorläufig fest. Die eingeleiteten Ermittlungen dauern an und es wird nun geprüft, ob seitens der Staatsanwaltschaft Braunschweig ein Antrag auf Erlass eines Haftbefehls gestellt wird.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wolfsburg

Sven-Marco Claus

Telefon: +49 (0)5361 4646 104

E-Mail: pressestelle (at) pi-wob.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell