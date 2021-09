Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Unfallflucht

Pirmasens (ots)

Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte wohl beim Ein- oder Ausparken auf dem Parkplatz des Mediamarktes in der Zweibrücker Straße in Pirmasens einen abgestellten grauen Hyundai I 10 auf der Beifahrerseite vorne rechts in Höhe 16-29 cm. Tatzeit war der Freitag, 24.09.2021 gegen 13:50 Uhr. Wer Hinweise auf den Unfallverursacher geben kann soll sich bitte mit der Polizei Pirmasens unter Tel.: 06331/5200 oder per Email: pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung setzen.(PIPS-PVD)

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell