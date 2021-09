Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfall mit Flucht

Pirmasens (ots)

In der Pirmasenser Blocksbergstraße beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer den ordnungsgemäß abgestellten Honda Civic am Außenspiegel der Fahrerseite. Das Fahrzeug war in Fahrtrichtung an der rechten Straßenseite in Höhe der Hausnummer 166a geparkt. Anschließend entfernte sich der unbekannte Unfallverursacher, ohne sich um den Schaden zu kümmern oder seiner Feststellungspflicht nachzukommen. Hinweise bitte an die Polizei Pirmasens unter Tel.: 06331/5200 oder per Email :pipirmasens@polizei.rlp.de (PIPS-PVD)

