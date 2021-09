Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Fahren ohne Fahrerlaubnis

Hintweidenthal (ots)

Bei einer Verkehrskontrolle auf der Bundesstraße 10 in Fahrtrichtung Landau konnte am Donnerstag, 23.09.2021, 23.58 Uhr ein 38-jähriger Mann in einem Transporter Fiat Ducato angehalten werden, der nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Deshalb wurde ihm die Weiterfahrt untersagt und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet./pidn

