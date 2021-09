Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfallflucht

Zweibrücken (ots)

Zeit: 20.09.2021, 18:00 Uhr - 21.09.2021, 16:00 Uhr Ort: Zweibrücken, Marienstraße 9 SV: Ein bislang unbekannter Verursacher beschädigte einen blau-schwarzen Mini-Cooper, der vor dem Anwesen am Fahrbahnrand in Längsrichtung geparkt war, am hinteren linken Kotflügel, am linken Teil der Heckstoßstange und der rückwärtigen linken Beleuchtungseinheit. Es entstand Sachschaden von ca. 4.000 Euro. Unfallverursacher könnten fahrradfahrende Kinder gewesen sein, die mit ihren Rädern in unmittelbarer Nähe des Wagens gespielt hatten und umhergefahren waren.

Die Polizeiinspektion Zweibrücken (Tel. 06332/9760 bzw. pizweibruecken@polizei.rlp.de) sucht Zeugen des Vorfalls. |pizw

