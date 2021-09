Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Zwei Autos in der Rodalber Straße und in der Gabelsberger Straße mutwillig beschädigt

Pirmasens (ots)

Am Mittwoch, zwischen 15:30 Uhr und 19:00 Uhr, beschädigte ein unbekannter Täter einen in Höhe Rodalber Straße 138 am Fahrbahnrand geparkten Toyota Auris. Augenscheinlich wurde die Delle am Fahrzeugheck durch einen Fußtritt verursacht. Der Schaden wird auf 200 Euro geschätzt. Zwischen Sonntag, 17:00 Uhr, und Montag, 05:50 Uhr, zerkratze ein unbekannter Täter die Beifahrerseite eines in Höhe Gabelsbergerstraße 12 geparkten, schwarzen BMW-SUV. Die Schadenshöhe wird auf 800 Euro geschätzt. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. pdps

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell