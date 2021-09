Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Sachbeschädigung an Fenster/Zeugenaufruf

Nothweiler (ots)

Im Zeitraum Samstag, 18.09.2021, 16.30 Uhr bis Sonntag, 19.09.2021, 11.00 Uhr beschädigten bislang unbekannte Täter in Nothweiler in der Hauptstraße an einem dortigen Neubau eine Fensterscheibe, wobei ein Sachschaden in Höhe von ca. 400 Euro entstand. Wer hat Wahrneh-mungen gemacht, die mit der Tat in Zusammenhang stehen könnte? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Dahn unter der Ruf-nummer 06391/916-0 oder per Email (pidahn@polizei.rlp.de) entgegen./pidn

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell