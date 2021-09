Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Unfallflucht in der Sternstraße

Pirmasens (ots)

Zwischen Sonntag, 20:00 Uhr, und Montag, 20:00 Uhr, wurde ein in Höhe Sternstraße 20 am Fahrbahnrand geparkter Toyota Corolla Verso von einem unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt. Der Verursacher bog vermutlich von der Karlstraße nach links in die Sternstraße ein und beschädigte hierbei linksseitig das Heck des Toyotas. Der Schaden wird auf 1000 Euro geschätzt. Der Verursacher müsste eine Beschädigung in rechten Frontbereich aufweisen. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. pdps

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell