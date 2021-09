Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Wohnwagendiebstahl und Pkw-Diebstahl in derselben Straße

Zweibrücken (ots)

Zeit: 20.09.2021, 00:00 Uhr - 05:00 Uhr

Ort: Zweibrücken, Lappstraße Zeit: 19.09.2021, 19:30 Uhr - 20.09.2021, 05:00 Uhr Ort: Zweibrücken, Lappstraße SV: Bislang unbekannte Täter entwendeten ohne Spuren zu hinterlassen einen weißen Wohnwagen der Marke Hobby, der am Fahrbahnrand mit gesicherter Kupplungsvorrichtung und ausgefahrenen Stützen abgestellt war. Die weiße Lackierung des Wohnanhängers ist zwischen den Fenstern mit einem breiten grauen Band farblich auffällig abgesetzt. Ob der Anhänger (Wert ca. 30.000 EUR) mit einem in der Tatnacht in derselben Straße ca. 100 Meter entfernt geparkten und ebenfalls entwendeten weißen neuwertigen Peugeot Boxer (Wert ca. 50.000 EUR) - das Fahrzeug verfügt über eine Anhängerkupplung - abtransportiert wurde, ist ebenso Gegenstand der Ermittlungen wie ein möglicher Tatzusammenhang der beiden Delikte mit einem versuchten Wohnwagendiebstahl am 19.09.2021, 22:50 Uhr in der Stockholmer Straße (siehe Pressemeldung vom gestrigen Tag). An dem in der Lappstraße entwendeten Peugeot Boxer wurde zur Tatbegehung eine Scheibe eingeschlagen, wie anhand der Spurenlage am Tatort zu erkennen war. Dies dürfte mit einem entsprechenden Geräusch einhergegangen sein.

Die Polizeiinspektion Zweibrücken (Tel. 06332/9760 bzw. pizweibruecken@polizei.rlp.de) sucht Zeugen, die in der Nacht zum 20.09.2021 in der Lappstraße verdächtige Beobachtungen gemacht haben. |pizw

