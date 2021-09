Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Außenspiegel eines Opel in der Karlstraße beschädigt

Pirmasens (ots)

Am Montag, zwischen 21:55 und 22:05 Uhr, beschädigte ein unbekannter Täter den Außenspiegel eines in Höhe Karlstraße 12 geparkten roten Opel Astra. Der Spiegel war nach vorne geklappt und das Gehäuse beschädigt. Schadenshöhe circa 200 Euro. Zum Tatzeitpunkt waren Stimmen und Geräusche in der Straße zu hören. Vielleicht hat deshalb ein Anwohner die Tat beobachtet. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. pdps

