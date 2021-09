Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Zwei Unfallfluchten - auf der L600 und in der Bitscher Straße

Pirmasens (ots)

Am Montag, um 13:15 Uhr, beobachtete eine Zeugin einen LKW mit Auflieger auf der L600 in Fahrtrichtung BAB, der kurz vor der Auffahrt zur Autobahn in einer Kurve von der Fahrbahn abgekommen ist. Ein entsprechender Schaden an der Leitplanke und ein Flurschaden konnte festgestellt werden. Angaben zur Schadenshöhe liegen nicht vor. Der verursachende LKW fuhr einfach weiter.

Ebenfalls am Montag, zwischen 14:45 und 15:15 Uhr, war auf dem Parkplatz des Wasgau-Marktes in der Bitscher Straße ein Peugeot 207 geparkt. Als die Fahrerin zu ihrem Pkw zurückkam, musste sie feststellen, dass das Heck linksseitig beschädigt worden war. Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer hatte offenbar beim Rangieren oder Ausparken ihren Wagen touchiert. Die Schadenshöhe liegt bei circa 1000 Euro.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. pdps

