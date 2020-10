Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen/Willich: Allen Warnungen zum Trotz: Erneute Taschendiebstähle

Viersen/Willich: (ots)

"Halten Sie ABSTAND zu fremden Menschen, aber nicht zu Ihren Wertsachen"! Das Beachten der Abstandsregeln schützt nicht nur vor Ansteckung, sondern auch vor Taschendieben. Leider sind immer noch viele Menschen zu sorglos oder beim Einkaufen zu abgelenkt, um einen Taschendiebstahl zu bemerken. Damit gibt es auch keine Täterbeschreibungen und somit kaum Chancen auf Aufklärung. Wenn der Abstand nicht gewahrt und die Wertsachen dann auch noch griffbereit in offenen Außentaschen der Kleidung oder in Taschen aufbewahrt werden, dann bemerkt man erst später, dass man bestohlen wurde. Alleine gestern zeigten drei Einkäufer den Diebstahl ihrer Geldbörsen bzw. ihres Bargelds an: In Willich zogen Unbekannte unbemerkt einem 84-jährigen Rentner beim Einpacken seiner Einkäufe die Geldbörse aus der offenen Jackentasche. In Viersen auf der Hauptstraße zogen Unbekannte unbemerkt einer 50-jährigen Frau mehrere hundert Euro aus der Gesäßtasche. Und auch eine 73-jährige stellte nach dem Einkauf am Rathausmarkt in Viersen fest, dass jemand ihre komplette Geldbörse aus der Handtasche gestohlen hatte, während sie einkaufen war.

Drei Fälle von weit über 200 Taten, die bereits in diesem Jahr im Kreisgebiet angezeigt wurden- Tendenz stark steigend und deutlich mehr als im Vorjahreszeitraum. Seien Sie als wachsam. Weitere Informationen zum Taschendiebstahl und Vorbeugungshinweise finden Sie hier: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65857/4722400. /ah (932)

