Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Unfallflüchtiger Lkw mit Anhänger

Schmalenberg K30 (ots)

Am Montag, 20.9. um ca. 16.00 Uhr, befuhr der Fahrer eines schwarzen Kleinwagens die Kreisstraße 30 von Geiselberg in Fahrtrichtung Schmalenberg, als ihm in einer Kurve ein dunkellackierter Lkw mit Anhänger zu weit auf seiner Fahrspur entgegenkam. Beim Ausweichen kam der Kleinwagenfahrer von der Fahrbahn ab und prallte in die Leitplanke. Der Lkw-Fahrer setzte seine Fahrt fort, ohne anzuhalten. Dem Kleinwagenfahrer fiel zu dem Lkw-Anhänger-Gespann nur besonders auf, dass er eine blinkende Gelbleuchte an der Karosserie installiert hatte. Bei dem Kleinwagen entstand mutmaßlich wirtschaftlicher Totalschaden. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Waldfischbach-Burgalben unter der Tel.nr. 06333-9270.

