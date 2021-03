Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Diepholz, Drogendealer in U-Haft - Vorfahrtsunfall in Hüde - Sekundenschlaf Unfallursache in Stuhr ---

Diepholz (ots)

Diepholz - Drogendealer festgenommen / Untersuchungshaft

Ein 42-jährigen Diepholzer sitzt jetzt in Untersuchungshaft. Die Polizei hat ihn wegen Drogenhandel letzte Woche festgenommen.

Gegen den 42-Jährigen Diepholzer ermittelte die Kriminalpolizei bereits seit einigen Monaten. Die umfangreichen Ermittlungen ergaben, dass der Beschuldigte mit Betäubungsmitteln Handel treibt. Am vergangenen Donnerstag, den 11.03.21, konnte die Polizei den Mann festnehmen, als dieser sich mit seinem PKW von seiner Wohnanschrift entfernte und Richtung Lohne fuhr. Dort erfolgte dann an einer Tankstelle der Zugriff. Im Stadtgebiet Diepholz wurde anschließend die Wohnung des Beschuldigten durchsucht. Es konnten eine Waffe und eine nicht unerhebliche Menge Kokain sichergestellt werden.

Nachdem der 42-Jährige die Nacht im Polizeigewahrsam verbrachte, wurde er am Freitag, 12.03.21, beim Amtsgericht Diepholz der Haftrichterin vorgeführt. Diese erließ einen Haftbefehl gegen den 42-Jährigen, der daraufhin in Untersuchungshaft gebracht wurde.

Hüde - Verkehrsunfall

Bei einem Verkehrsunfall am heutigen Dienstag gegen 08.10 Uhr auf der Burlager Straße wurde ein Pkw-Fahrer schwer verletzt. Ein 25-jähriger Lkw-Fahrer kam aus Richtung Lembruch und übersah an einer Kreuzung den Pkw eines 55-Jährigen. Durch die Kollision wurde der Pkw-Fahrer in seinem Fahrzeug eingeschlossen (nicht eingeklemmt) und musste von der Feuerwehr befreit werden. Er wurde vom Rettungsdienst mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Der Lkw-Fahrer erlitt leicht Verletzungen. Die Fahrzeuge mussten aufwendig geborgen werden. Am Pkw entstand Totalschaden und der Lkw landete nach dem Unfall im Graben. Der gesamte Schaden wird auf mindestens 25000 Euro beziffert.

Siedenburg - Trunkenheit im Straßenverkehr

Am frühen Morgen ging der Polizei heute in Siedenburg ein Alkoholsünder ins Netz. Gegen 07:15 Uhr kontrollierte eine Streife einen 60-jährigen Mann, der mit seinem PKW VW in Siedenburg unterwegs war. Während der Kontrolle bemerkten die Beamten Alkoholgeruch in der Atemluft, ein Test vor Ort ergab dann einen Promillewert von 0,73. Zur Blutprobe musste der Mann mit auf die Wache, seine Weiterfahrt wurde natürlich untersagt. Den 60-jährigen Siedenburger erwartet nun ein saftiges Bußgeld, Punkte in Flensburg und ein Fahrverbot.

Stuhr - In Graben gefahren

Am Montagnachmittag gegen 14:30 Uhr wird ein Pkw im Graben der B 6 in Stuhr gemeldet. Bei Eintreffen der Beamten wurde dem 77-jährige Fahrer bereits von Ersthelfern aus dem Pkw geholfen. Der aus Bremen stammende Fahrer gab an einen Sekundenschlaf erlitten zu haben und infolge dessen von der Fahrbahn abgekommen zu sein. Der Führerschein des Bremers wurde sichergestellt und der Pkw musste aus dem Graben geborgen werden. Der Fahrer hat augenscheinlich nur leichte Verletzungen davongetragen, wurde jedoch zur genauen Überprüfung in ein Krankenhaus verbracht. Der Sachschaden beträgt ca. 2.200 Euro.

Twistringen - Diebstahl an Baumaschinen

Am vergangenen Wochenende in der Zeit von Samstag, 11.45 Uhr, bis Montag, 06.45 Uhr, wurde an der Köbbinghauser Dorfstraße an einem dort abgestellten Bagger die Scheibe eingeschlagen. Der bisher noch unbekannte Täter entwendete ein Radio sowie ca. 100 Liter Diesel. Auch aus der danebenstehenden Walze wurden das Radio entwendet und ca. 80 Liter Diesel abgezapft. Hinweise nimmt die Polizei Twistringen, Tel. 04243 / 970570, entgegen.

Bassum-Hallstedt - Hund fällt über Schafherde her

Am Sonntagnachmittag gegen 15.30 Uhr hat ein Hund den Zaun einer Schafweide an der Hallstedter Straße überwunden und hat zwei Schafe gerissen. Die beiden Tiere verendeten auf der Weide. Der Halter der Schafe konnte den ihm unbekannten Hund vertreiben, so dass nicht noch mehr passiert ist. Der Hund wird wie folgt beschrieben: Es soll sich um einen Schäferhund; kein großer und kräftiger, sondern eher von schmaler Statur, handeln. Wer Angaben zu diesem Hund machen kann, wird gebeten, die Polizei Syke, Tel. 04242 / 9690, zu informieren.

