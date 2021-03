POL-DH: --- Frontalzusammenstoß auf der B 69 bei Diepholz - Pkw im Graben, Fahrer stark alkoholisiert in Groß Lessen - Zapfhahn beim Tanken in Stuhr-Brinkum vergessen

Polizeiinspektion Diepholz

Diepholz - Frontalzusammenstoß

Bei einem Frontalzusammenstoß auf der Vechtaer Straße (B 69) wurden zwei Personen zum Teil schwer verletzt. Gegen 06.30 Uhr geriet ein 19-jähriger Fahrer mit seinem Pkw aus noch ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrspur und kollidierte dort frontal mit dem entgegenkommenden 59-jährigen Fahrer eines Transporters. Der 19-Jährige war zunächst in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Er kam mit schweren, aber nicht lebensgefährlichen, Verletzungen in ein Krankenhaus. Der 59-jährige Fahrer wurde leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand ein Schaden von mindestens 25000 Euro. Für die Bergungs- und Aufräumarbeiten musste die B 69 für etwa eine Stunde voll gesperrt werden. Der Verkehr wurde örtlich umgeleitet.

Diepholz - Ohne Führerschein und Betrunken

Mit über 2 Promille wurde gestern gegen 20.00 Uhr ein 34-jähriger Fahrer eines Pkw in der Friedrichstraße von der Polizei gestoppt. Eine nähere Überprüfung ergab nicht nur den hohen Promillewert, sondern, das der Fahrer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Der 34-Jährige musste eine Blutprobe abgeben. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt.

Sulingen - Trunkenheit im Straßenverkehr

Am gestrigen Abend gegen 22:10 Uhr wurde der Polizei ein verunfallter PKW im Bereich der Bundesstraße 214 in Groß Lessen gemeldet. Verkehrsteilnehmer wurden auf einen PKW mit Warnblinklicht im Graben liegen aufmerksam und setzten einen Notruf ab, der Fahrer war nur bedingt ansprechbar. Die eintreffenden Rettungskräfte stellten bei dem 52-jährigen Fahrer zunächst einmal eine deutliche Alkoholbeeinflussung fest. Da es in dem Innenraum des PKW stark nach Benzindämpfen roch und eine Intoxikation nicht ausgeschlossen werden konnte, wurde der ansonsten unverletzte Mann in ein Krankenhaus verbracht. Hier wurde dem Fahrer eine Blutprobe entnommen. In dem Fahrzeug fand die Polizei mehrere Benzinkanister sowie diverse Gegenstände, die auf Kraftstoffdiebstahl hinwiesen, diese waren auch ursächlich für den starken Benzingeruch. Die Polizei stellte den PKW samt der Beweismittel sicher. Gegen den Fahrzeugführer wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet, die Ermittlungen hinsichtlich möglicher Kraftstoffdiebstähle dauern derzeit noch an.

Neuenkirchen - Verkehrsunfall mit Sachschaden

Glücklicherweise lediglich bei Sachschaden blieb es am gestrigen Sonntag bei einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 61 in Neuenkirchen. Gegen 12:00 Uhr wollte ein 43-jähriger Mann aus Asendorf mit seinem PKW VW von der Affinghäuser Straße kommend die Bundesstraße in Richtung Hooper Straße überqueren. Hierbei missachtete er die Vorfahrt eines 38-jährigen Mannes aus dem Kreis Harburg, der mit seinem Kleintransporter auf der B 61 in Richtung Sulingen fuhr. Bei dem Zusammenstoß blieben sämtliche Fahrzeuginsassen unverletzt, vorsorglich war ein Rettungswagen vor Ort. Beide Fahrzeuge wurden stark beschädigt und mussten abgeschleppt werden, der Sachschaden beläuft sich auf mindestens 10.000 Euro.

Stuhr - Corona-Verstöße

In der Nacht zu Samstag wurde eine vermeintliche Party in der Ristedter Straße in Stuhr gemeldet. Bei Eintreffen der Beamten flüchteten eine männliche sowie eine weibliche Person. Im Garten der Örtlichkeit konnten vier Personen aus drei Haushalten angetroffen werden. Weiterhin wurde am Samstagabend um 19:45 Uhr ein Kindergeburtstag in Stuhr, An der Wasserlöse, aufgelöst. Vor Ort wurden elf Erwachsene aus sieben verschiedenen Haushalten mit ihren Kindern angetroffen.

Stuhr - Unaufmerksamkeit beim Tanken

Am Sonntagnachmittag beabsichtigte ein 32-jähriger Pkw-Fahrer aus Essen seinen Pkw an einer SB-Tankstelle in der Henleinstraße in Stuhr zu betanken. Bei der Zapfsäule steckte er den Zapfhahn in den Pkw und bemerkte erst dann, dass er zunächst am Terminal bezahlen muss. Da der Terminal nicht funktionierte, setzte der Essener seine Fahrt fort, ohne den Zapfhahn zuvor aus dem Pkw zu entnehmen. Es entstand Sachschaden in Höhe von 500 Euro an Pkw sowie an der Zapfsäule. Der Fahrer kehrte nach zehn Minuten zum Unfallort zurück.

