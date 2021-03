Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Pressemitteilung der PI Diepholz vom 13.03.2021

Diepholz (ots)

Syke

Fahren unter Drogeneinfluss:

Am Freitagabend befährt eine Streifenwagenbesatzung des Polizeikommissariats Syke die Bremer Straße in Twistringen. Hierbei kontrollieren die Beamten einen Pkw mit einer 29-jährigen Fahrzeugführerin. Im Verlauf der Verkehrskontrolle wird festgestellt, dass die Fahrzeugführerin unter dem Einfluss von Drogen steht. Es wird eine Blutentnahme durchgeführt.

Stuhr

Verkehrsunfall mit einem leicht verletzten Fahrradfahrer

Am 12.03.2021, um 11:38 Uhr, ist es auf der Siekstraße in Stuhr zu einem Verkehrsunfall gekommen. Eine 14-jährige Delmenhorsterin und eine 20-jährige Weyher überquerten mit einem am Strick geführten Pferd die Siekstraße und übersehen hierbei den von links kommenden 65-jährigen Fahrradfahrer aus Stuhr. Im Rahmen eines Ausweichvorganges stürzt der Fahrradfahrer und verletzt sich leicht.

Auffahrunfall auf der B6 in Weyhe

Zu einem Auffahrunfall ist es am 12.03.2021, um 12:00 Uhr, auf der Bremer Straße in Weyhe gekommen. Eine 49-jährige Weyherin beabsichtigt mit ihrem VW Golf von der Bremer Straße in die Hördener Sandhöhe abzubiegen. Diesbezüglich hält sie ihr Auto bis zum Stillstand an. Eine mit ihrem VW Passat hinter ihr fahrende 37-jährige Weyherin erkennt den Bremsvorgang zu spät und fährt auf den VW Golf auf. Es entsteht ein Sachschaden von ca. 11.000 Euro.

Verkehrsunfallflucht in Weyhe

In der Zeit vom 10.03.2021, 22:00 Uhr, bis zum 11.03.2021, 01:30 Uhr, ist es im Richtweg in Weyhe zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer stößt hierbei vermutlich gegen den geparkten BMW X5 und entfernt sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. An dem BMW entsteht Sachschaden in Höhe von 5.000 Euro. Hinweise auf den Verursacher nimmt das PK Weyhe unter 0421/80660 entgegen.

