POL-DH: --- Einbruch in Autowerkstatt in Sulingen - Pkw auf Parkplatz in Bassum mutwillig beschädigt

Sulingen - Einbruch in KFZ Werkstatt

Durch eine eingeschlagene Fensterscheibe in Sulingen, Memelstraße, gelangten unbekannte Täter in der Zeit von Mittwochmittag bis Donnerstagfrüh in eine Werkstatt eines Autozentrums. Von dort suchten sie das Büro auf und durchsuchten es. Ob etwas entwendet wurde, steht noch nicht fest. Es entstand ein Schaden von ca. 250.- Euro. Hinweise nimmt die Polizei Sulingen, Tel. 04271 9490, entgegen.

Weyhe - Verdacht auf Schornsteinbrand

Donnerstagmittag um 11:30 Uhr wurde der Feuerwehr ein Schornsteinbrand in Weyhe, In den Fuhren, gemeldet. Vor Ort konnte die Polizeistreife feststellen, dass starker Rauch aus dem Schornstein zog. Die Feuerwehr Dreye und Sudweyhe rückte ebenfalls an. Diese konnte feststellen, dass es zu keinem Brand gekommen war. Die starke Rauchentwicklung entstand aufgrund starker Verrußung im Schornstein. Die Bezirksschornsteinfegerei wurde verständigt. Es entstand kein Personen- oder Gebäudeschaden.

Bassum - Verkehrsunfall

Wahrscheinlich durch Unachtsamkeit ist am Donnerstag früh um 6.45 Uhr ein 20-jähriger Twistringer in der Straße "Am Hasseler Moor" mit seinem PKW nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen städtischen Blumenkübel aus Beton geprallt. Der Ford Focus war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden beträgt über 8000 Euro.

Bassum - Mutwillige Beschädigung

Am Donnerstag in der Zeit von 6.30 bis 14.00 Uhr wurde ein auf dem Lindenmarkt-Parkplatz abgestellter PKW mutwillig zerkratzt. Der graue Hyundai Tucson wies Beschädigungen am Kotflügel sowie an der Fahrertür auf, die von einem spitzen Gegenstand (Schlüssel oder Werkzeug) stammen. Wer in der Zeit auf dem Parkplatz etwas beobachtet hat, wird gebeten, die Polizei Bassum, Tel. 04241 / 971680, zu informieren.

