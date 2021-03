POL-DH: --- Polizei gibt Tipps für die Fahrradsaison

Polizeiinspektion Diepholz

Polizei gibt Tipps für die Fahrradsaison

Diepholz (ots)

Nicht allein durch die Corona-Pandemie steigt die Zahl der Fahrradverkäufe erheblich. Bereits seit mehreren Jahren erhöht sich der Anteil der Fahrräder und insbesondere der Anteil an Pedelecs/E-Bikes auf deutschen Straßen. Egal ob als Freizeitbeschäftigung, für den Weg zur Arbeit oder zum Einkaufen, gilt es einige Grundsätze beachten, damit Sie sicher an das Ziel gelangen.

Das Präventionsteam der Polizeiinspektion Diepholz rät vor Fahrtantritt grundsätzlich das Rad auf die Verkehrssicherheit zu überprüfen. Ein verkehrssicheres Fahrrad sollte mit einer helltönenden Klingel, zwei voneinander unabhängigen, funktionsfähigen Bremsen und zwei rutschfesten und festverschraubten Pedalen versehen sein. Die Pedale sollten mit je zwei nach vorn und hinten wirkenden, gelben Rückstrahlern ausgestattet sein. Weiterhin ist ein Scheinwerfer mit zusätzlichem weißen Reflektor vorne und ein rotes Rücklicht mit ebenfalls zusätzlichem Reflektor vorgesehen. An den Rädern gehören vier gelbe Speichenreflektoren oder Reflexstreifen dazu.

Auch ein gut sitzender Helm, sollte immer ein fester Bestandteil sein. Weiterhin rät die Polizei stets wachsam und vorrausschauend zu fahren. Auch abbiegende Pkw und Lkw sollten im Blick behalten werden, um nicht in die Gefahr des toten Winkels zu gelangen. Suchen Sie Blickkontakt zu anderen Verkehrsteilnehmern und achten Sie auf die richtige Benutzung des Radwegs.

Das Präventionsteam gibt zudem Tipps zur richtigen Sicherung. Schließen Sie den Rahmen ihres Rades mit einem stabilen Fahrradschloss, möglichst aus gehärtetem Spezialstahl und massivem Schließsystem, stets an fest verankerte Gegenstände an. Auch innerhalb von Garagen oder anderen Unterständen ist dieses sinnvoll. Nehmen Sie nach dem Abstellen leichtabnehmbare Teile, wie Akkus, Klemmbeleuchtung etc. mit. Wenn Sie den aufgeführten QR-Code (siehe Foto) scannen, gelangen Sie zu dem digitalen Fahrradpass, in dem Sie Ihre wichtigen Informationen rund um ihr Rad speichern können und im Fall eines Diebstahls parat haben. Zudem erhalten Sie dort weitere Informationen rund um das Thema Prävention. Über die Internestseite www.polizei-beratung.de gelangen Sie ebenfalls zum Fahrradpass.

Für weitere Fragen stehen Ihnen die örtlichen Polizeidienststellen gerne zur Verfügung.

