Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Motorradfahrer gestürzt

Johanniskreuz (ots)

Ein junger Mann aus dem Kreis Alzey befuhr am Dienstagnachmittag mit seinem Motorrad die B 48 von Johanniskreuz in Fahrtrichtung Leimen. Vermutlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit verlor er in einer Linkskurve die Kontrolle über die Maschine und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Der Motorradfahrer erlitt lediglich leichte Verletzungen. An seinem Motorrad entstand ein Sachschaden von ca. 5000 Euro. Zwecks Unfallaufnahme, bei welcher auch ein Rettungshubschrauber, ein Notarzt, das DRK und die Feuerwehren Trippstadt und Stelzenberg im Einsatz waren, musste die Fahrbahn für etwa eine halbe Stunde voll gesperrt werden. |piwfb

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell