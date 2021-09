Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Bruchsal - Verpuffung in einer Werkstatt

Am Freitag gegen 16:15 Uhr kam es in einer Werkstatt im Dieselweg in Bruchsal zu einer Verpuffung. Der daraus resultierende Brand konnte seitens der Feuerwehr gelöscht werden. Nach aktuellem Sachstand wurden zwei Personen schwer und zwei Personen leicht verletzt. Zwei Rettungshubschrauber wurden alarmiert. Der Einsatz dauert aktuell noch an. Die genaue Ursache für die Verpuffung ist zum jetzigen Zeitpunkt noch unklar.

