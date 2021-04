Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Motorradfahrer prallt gegen Auto und flüchtet - #polsiwi

Siegen (OT Geisweid) (ots)

Am Donnerstagabend (01.04.2021) gegen 20:05 Uhr befuhr ein 18-Jähriger mit seinem Skoda Yeti die Birlenbacher Straße in Siegen-Geisweid. An einer Kreuzung wollte der Mann nach links in die Breitscheidstraße abbiegen. Während er den Gegenverkehr passieren ließ, prallte ein noch unbekannter Motorradfahrer in das Heck des Skoda.

Der dunkel gekleidete Mann flüchtete daraufhin in Richtung Birlenbach. Das Verkehrskommissariat in Kreuztal bittet nun um Hinweise zum Unfallverursacher sowie zum Motorrad unter der 0271/7099-0.

