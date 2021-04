Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: RTW kollidiert auf Einsatzfahrt mit einem PKW - #polsiwi

57250 Netphen, L729 / Bahnhofstraße (ots)

Am Samstagabend, 03.04.2021 gegen 19:00 Uhr, befand sich ein RTW mit einer Patientin auf einer Einsatzfahrt (mit Blaulicht und Martinshorn) auf der L729 zwischen Deuz und Netphen in ein Siegener Krankenhaus. An der Einmündung L729/ Bahnhofstraße kam es zu einem Verkehrsunfall, da ein 21-jähriger PKW-Fahrer bei Grün zeigender Ampel in den Kreuzungsbereich einfuhr und dort mit dem RTW kollidierte. Dabei wurde der PKW-Fahrer schwer verletzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 60.000 Euro.

