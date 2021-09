Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA)Karlsruhe - Fahrradfahrer berühren sich - 24-jähriger verletzt

Karlsruhe (ots)

Zwei Fahrradfahrer fuhren am Donnerstag gegen 21.00 Uhr auf der Engesserstraße in Richtung Adenauerring nebeneinander und berührten sich offenbar mit ihren Lenkern an der Einmündung des Fritz-Haber-Weges. Dabei stürzte ein 24 Jahre alter Beteiligter und erlitt so schwere Verletzungen, dass er von einem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Sein 25-jähriger Nebenmann konnte sich gerade noch abfangen und damit einen Sturz vermeiden. Er blieb unverletzt.

Am Herrenrad des 24-Jährigen entstand ein Schaden von 150 Euro.

Ralf Minet, Pressestelle

