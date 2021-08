Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Einbruch in Vereinsheim

Heinsberg-Karken (ots)

Zwischen Samstagabend (21. August), 18 Uhr, und Dienstagnachmittag (24. August), 14.45 Uhr, drangen Unbekannte gewaltsam in ein Vereinsheim in der Straße Am Woom ein und entwendeten ein Plasmafernsehgerät der Marke Panasonic, einen Beamer der Marke Acer, ein Notebook, einen Router sowie Getränkekisten.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell