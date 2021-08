Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Einbruch in Wohnhaus

Zeugen gesucht

Wegberg-Dalheim (ots)

Zwischen 12 Uhr und 16 Uhr drangen am Montag (23. August) Unbekannte gewaltsam in ein Wohnhaus im Waldweg ein und durchsuchten es nach Wertgegenständen. Hierbei erbeuteten sie nach bisherigen Erkenntnissen Schmuck. Im Vorfeld wurden von Zeugen zwei männliche Personen beobachtet, die mit der Tat in Zusammenhang stehen könnten. Beide Männer waren zirka 30 bis 35 Jahre alt und von großer Statur. Sie besaßen ein gepflegtes Äußeres, trugen schwarze Oberbekleidung, weiße Schuhe und wirkten südländisch. Ihre dunklen Haare waren nach hinten gegelt und an den Seiten rasiert. Weitere Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben oder Angaben zur Identität der Männer machen können, werden gebeten, sich beim Kriminalkommissariat 2 der Polizei in Heinsberg zu melden, Telefon 02452 920 0. Auch online können Sie Hinweise zur Tat geben. Dies ist auf der Internetseite der Polizei Heinsberg möglich oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell