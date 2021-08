Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Mülltonnen angezündet

Geilenkirchen (ots)

Die Feuerwehr Geilenkirchen musste am Dienstagmorgen (24. August), gegen 5 Uhr, zwei Brände löschen. Sowohl in der Brucknerstraße in der Nähe des Kindergartens als auch in der Vogteistraße hatten unbekannte Täter Mülleimer in Brand gesetzt. Es blieb bei Sachschäden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

