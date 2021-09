Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: Weitergeleitete Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Konstanz: 59-jähriger obdachloser Mann vermisst

Karlsruhe (ots)

Die Kriminalpolizeidirektion Rottweil fahndet derzeit nach dem 59-jährigen Reiner Laskowski und bittet um Unterstützung der Bevölkerung.

Der Vermisste war seit Jahren als Wohnsitzloser, überwiegend im Schwarzwald-Baar-Kreis, unterwegs. Er wurde zuletzt am 5. Mai in Baiersbronn-Klosterreichenbach, unweit der S-Bahn Haltestelle in Richtung Rastatt, polizeilich kontrolliert. An den Folgetagen könnte sich der Vermisste in der Region Gaggenau, Bischweiler, Rastatt, Durmersheim, Karlsruhe-Ettlingen und Karlsbad aufgehalten haben. Bisherige polizeiliche Ermittlungen zu seinem Aufenthaltsort verliefen negativ.

Es ist nicht auszuschließen, dass Reiner Laskowski Opfer einer Straftat geworden ist.

Personenbeschreibung:

Reiner Laskowski hat eine ungepflegte Erscheinung, eine kräftige Statur, ist etwa 1,80 Meter groß, hat lange, weißgraue Haare und einen langen Bart.

Hinweise erbeten:

Wer hat den Vermissten gesehen und kann Hinweise auf seinen Aufenthaltsort geben?

Hinweise bitte unter Tel. 07721-6010 an die Polizei Villingen-Schwenningen oder an jede andere Polizeidienststelle.

Alle Infos und das Foto des Vermissten sind auf der Fahndungsseite der Polizei unter https://fahndung.polizei-bw.de/ abrufbar.

Link zur Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Konstanz: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110973/5009920

Rückfragen bitte an:

Karina Urbat

Polizeipräsidium Konstanz Pressestelle Telefon: 07531 995-1017 E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell