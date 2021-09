Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Ausreißer-Schaf sorgte am Morgen für Aufsehen

Karlsruhe (ots)

Gleich mehrere Anrufe gingen am Donnerstagmorgen bei der Polizei aufgrund eines ausgebüchsten Schafes ein. Gegen 06:30 Uhr wurde das Tier zunächst auf einem Spielplatz in Karlsruhe-Durlach gesichtet. Kurze Zeit später passierte das Schaf die angrenzende Max-Beckmann-Straße und verweilte schließlich auf einer Grünfläche zwischen zwei Hochhäusern. Eine Streife des Polizeireviers Karlsruhe-Durlach rückte an und betrieb Aufklärung. Offenbar war das Tier aus einem in der Nähe befindlichen Gehege entlaufen. Der dazugehörige Schäfer konnte ausfindig gemacht werden. Bis zum Eintreffen des Schäfers vor Ort übernahmen die eingesetzten Polizeibeamten die Aufsicht über das Tier.

