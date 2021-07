Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Unbekannte zündeln im Baustellenbereich

Kaiserslautern (ots)

Im Baustellenbereich in der Trippstadter Straße haben unbekannte Täter gezündelt. An dem eigens eingerichteten Fußgängerdurchgang an der Bahnbrücke, der aus Holz und Plexiglas besteht, entstand dabei Sachschaden. Die Tatzeit liegt zwischen Mittwoch, 18 Uhr, und Donnerstag, 7 Uhr. Zeugen, die in diesem Zeitraum etwas beobachtet haben und Hinweise auf mögliche Täter geben können, werden gebeten, sich unter der Nummer 0631 / 369 - 2250 bei der Polizeiinspektion 2 zu melden. |cri

