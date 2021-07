Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Vierstelligen Bargeld-Betrag verloren

Kaiserslautern (ots)

Eine freudige Nachricht konnte die Polizei am Donnerstagabend einem Mann aus Dansenberg übermitteln. Er hatte seinen Geldbeutel, in dem sich ein vierstelliger Bargeld-Betrag sowie mehrere EC-Karten befanden, im Stadtgebiet verloren. Ein 25-jähriger Mann fand ihn am Nachmittag in der Paul-Ehrlich-Straße und gab ihn - mit allem drum und dran - bei der Polizei ab. Der Eigentümer wurde telefonisch erreicht und kam zur Dienststelle, um das Portemonnaie abzuholen. Die Erleichterung war groß - dem ehrlichen Finder sei Dank! |cri

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell