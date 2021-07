Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Unerlaubt Strom abgezapft

Kaiserslautern (ots)

Weil er den Gemeinschaftsstrom in einem Mehrfamilienhaus abzapfte, muss jetzt ein 38-Jähriger mit einer Strafanzeige wegen des Verdachts der Entziehung elektrischer Energie rechnen. Einer Zeugin fiel am Donnerstag auf, dass vom Dachboden des Hauses ein Stromkabel in die Wohnung des 38-Jährigen führte. Gegenüber der Polizei gab der Mann an, dass er den Strom für seine Küchengeräte brauche. |erf

