Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Einbruch in Gartenlaube

Kaiserslautern (ots)

Eine Gartenlaube in der Fliegerstraße ist in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (21./22. Juli) zum Ziel von Einbrechern geworden. Die Unbekannten erbeuteten ein Fahrrad, ein Fahrradschloss, eine Tischdecke, eine Decke, diverse Kleidungsstücke sowie einen Gartenschlauch. Die Tatzeit liegt zwischen Mittwochabend, 21 Uhr, und Donnerstagnachmittag, 17 Uhr. Wie der Besitzer der Laube bei der Polizei zu Protokoll gab, war ihm beim Betreten der Laube zwar die "Unordnung" aufgefallen, er habe sich aber zunächst nichts dabei gedacht und angefangen aufzuräumen. Erst als ihm auffiel, dass sein Fahrrad nicht mehr da ist, wurde ihm klar, dass hier Einbrecher am Werk waren. Einbruchspuren wurden keine gefunden, da die Tür der Gartenlaube nur geschlossen aber nicht verriegelt war. Hinweise auf mögliche Täter gibt es bislang nicht. Zeugen, denen im fraglichen Zeitraum verdächtige Personen aufgefallen sind - insbesondere Personen, die das Fahrrad und die weiteren Gegenstände mit sich führten - werden gebeten, unter der Telefonnummer 0631 / 369 - 2150 Kontakt mit der Polizeiinspektion 1 aufzunehmen. Bei dem gestohlenen Rad handelt es sich um ein Mountainbike der Marke "Cube". Näheres ist derzeit nicht bekannt. |cri

