Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Autoreifen plattgestochen

Kaiserslautern (ots)

Unbekannte haben in der Von-Braun-Straße an einem Auto alle Reifen plattgestochen. Einer Zeugin fielen die vier platten Reifen am Donnerstag auf. Sie informierte die Polizei. Die Beamten machten den Halter ausfindig. Wie sich herausstellte parkte sein Fahrzeug seit Dienstag auf der Straße. Die Polizei fragt nun: Wer hat zwischen Dienstag und Donnerstag Verdächtiges wahrgenommen? Die Beamten ermitteln wegen Sachbeschädigung. Hinweise nimmt die Polizei Kaiserslautern unter der Telefonnummer 0631 369 2150 entgegen. |erf

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell