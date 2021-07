Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Diebe haben leichtes Spiel

Kaiserslautern (ots)

Dass die Einfahrt eines Hauses nicht automatisch ein "sicherer Ort" ist, musste eine Anwohnerin der Susanne-Faschon-Straße am Mittwoch einsehen. Die Frau hatte ihren Pkw über Nacht in unmittelbarer Nähe des Hauses abgestellt - aber leider nicht verschlossen. Unbekannte Täter machten sich zwischen Dienstag, 20.45 Uhr, und Mittwoch, 7 Uhr, an dem VW Golf zu schaffen, öffneten die Türen und holten verschiedene Gegenstände aus dem Innenraum. Gestohlen wurden unter anderem Kleidungsstücke (Arbeitskleidung) sowie eine Zugangskarte zur Arbeitsstätte. Zeugen, denen im fraglichen Zeitraum verdächtige Personen aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 / 369 - 2250 mit der Polizeiinspektion 2 in Verbindung zu setzen. |cri

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell