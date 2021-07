Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Alkohol und Drogen: Fahrradfahrer aus dem Verkehr gezogen

Kaiserslautern (ots)

In Schlangenlinien ist am Mittwoch ein Fahrradfahrer vom Benzinoring in die Mainzer Straße gefahren, das fiel einer Polizeistreife auf. Zudem beachtete der Mann eine rote Ampel nicht. Die Beamten stoppten den Radler. Während der Verkehrskontrolle blieben auch die Alkoholfahne des 42-Jährigen und die drogentypischen Auffälligkeiten nicht unbemerkt. Ein Atemalkoholtest ergab schließlich einen Wert von 1,45 Promille. Außerdem räumte der Mann ein, Marihuana konsumiert zu haben. In einem Plastiktütchen fanden die Beamten das Rauschgift. es wurde sichergestellt. Dem 42-Jährigen untersagte die Polizei die Weiterfahrt mit dem Drahtesel. Der Mann musste mit zur Polizeidienststelle, dort entnahm ihm ein Arzt eine Blutprobe. Sie soll Aufschluss über die Blutalkoholkonzentration und den Drogenkonsum des 42-Jährigen geben. Er blickt einem Strafverfahren entgegen. |erf

