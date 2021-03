Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 03.03.2021.

Salzgitter (ots)

Täter entwendeten Pkw.

Salzgitter, Lebenstedt, Ludwig-Erhard-Straße, 02.03.2021, 13:00-18:00 Uhr.

Ein 77-jähriger Geschädigter hatte auf dem Parkplatz eines Kleingartenvereins unbemerkt seinen Fahrzeugschlüssel verloren. Nachdem der Mann den Verlust bemerkt hatte, begab er sich wieder zum Parkplatz zurück. Hier konnte er weder den verlorenen Fahrzeugschlüssel noch seinen Pkw feststellen. Bei dem entwendeten Fahrzeug handelt es sich um einen VW Polo im Wert von ca. 7.000 Euro. Zeugenhinweise sind bitte an die Polizei Salzgitter unter 05341/18970 zu richten.

Täter beschädigten Blitzeranhänger.

Salzgitter, Bad, Windmühlenbergstraße, 02.03.2021, 05:00-06:50 Uhr.

An einem von der Stadt Salzgitter aufgestellten Blitzeranhänger wurden die Fenster/Objektive mittels einer weißen Masse verspachtelt und waren somit nicht mehr in der eigentlichen Funktion nutzbar. Angaben zur Schadenshöhe können derzeit nicht gemacht werden. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Salzgitter-Bad unter 05341/8250 in Verbindung zu setzen.

Nach versuchtem Enkeltrick verhielt sich die Angerufene richtig.

Salzgitter, Lebenstedt, Schillerstraße, 02.03.2021, 12:40 Uhr.

Ein bislang unbekannter Anrufer hatte bei der 90-jährigen Geschädigten angerufen und sich als Enkel der Frau ausgegeben. Für einen vermeintlichen Unfall hatte der Angerufene eine Summe von 15.000 Euro gefordert. Die Frau erkannte den Trick und beendete das Gespräch. Ein Schaden entstand nicht.

