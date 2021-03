POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 02.03.2021.

Polizei Salzgitter

Zeugenaufruf zu einem Verkehrsunfall in Peine

Bereits am Montag, 22.02.2021, gegen 13:40 Uhr, ereignete sich ein Verkehrsunfall am Bahnhofsplatz in Peine. Eine 79-jährige Peinerin habe zur genannten Zeit den Bahnhofsplatz am dortigen Fußgängerüberweg queren wollen. Hierbei sei sie von einem roten Pkw angefahren worden. Der rote Pkw sei von einer Frau geführt worden. Der älteren Dame seien ebenfalls Busfahrer zur Hilfe gekommen. Die Dame habe weder den Namen noch das Kennzeichen der Fahrzeugführerin. Der geschilderte Sachverhalt wurde der Polizei erst am späten Freitagnachmittag (26.02.) bekannt. Die ältere Frau ist durch den Unfall nicht unerheblich verletzt worden. Zeugen, die benannten Busfahrer und die unbekannte Fahrzeugführerin des roten Pkw werden dringend gebeten, sich bei der Polizei in Peine zu melden.

Konkretisierung der Ursprungsmeldung:

Der Unfall habe sich bereits am 22.02.2021, 11:00 Uhr, ereignet.

Der Fußgängerüberweg befindet sich direkt an der Glockenstraße.

Bisherige Ermittlungen ergaben, dass die Fußgängerin aus Richtung Sanitätshaus kommend in Richtung Bahnhof ging.

Der Pkw sei aus Richtung Luisenstraße kommend in Richtung Glockenstraße gefahren.

Bei dem verursachenden Pkw soll es sich um den beschriebenen roten Pkw handeln. Bei der Fahrerin soll es sich um eine ca. 70-80 Jahre alte Frau handeln. Die Fahrerin soll angehalten und gefragt haben, ob sie der 79 -jährigen Verletzten helfen könne. Sie sei zum Unfallzeitpunkt alleine im Pkw gefahren.

Bei dem Unfall wurde die Fußgängerin vom Pkw leicht erfasst. Sie habe Prellungen erlitten, eine mögliche Operation könnte anstehend sein.

Hinter dem roten Fahrzeug soll ein Bus gefahren sein, der in Fahrtrichtung Bushahnhof fuhr. Die Polizei sucht neben dem Busfahrer auch weitere Zeugen, die Angaben zum verursachenden Fahrzeug machen können. Bitte melden sie sich bei der Polizei Peine unter 05171/9990.

