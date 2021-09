Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Zwei Fahrradfahrer bei Verkehrsunfall verletzt

Eine 47-Jährige und ein 29-Jähriger waren am Mittwoch gegen 20.20 Uhr hintereinander mit ihren Fahrrädern auf der Fußgängerbrücke des Manfred Hädinger Wegs in Richtung Günther-Klotz-Anlage unterwegs. Am Ende der Brücke bog die 47-Jährige unvermittelt nach links ab. Der unmittelbar dahinterfahrende 29-Jährige prallte gegen das Rad der Frau und beide stürzten. Nach einer Erstversorgung vor Ort wurden die Verletzten mit Rettungswagen in Krankenhäuser gebracht.

