Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Unfallflucht in Warburg - Zeugen gesucht

WarburgWarburg (ots)

Am Montag, 09.11.2020, um 12:30 Uhr, entdeckte ein Fahrer an seinem geparkten Auto in Warburg einen frischen Schaden. Der graue Opel Astra wurde am Vortag, Sonntag, 10.11.2020, gegen 18 Uhr, auf einem Anwohnerparkplatz auf der Lange Straße, der sich neben einem Imbiss befindet, rückwärts eingeparkt. Als der Besitzer mit seinem Auto fahren wollte, stellte er am vorderen linken Kotflügel einen Schaden fest. Der Schaden wird auf rund 1000 Euro geschätzt. Zeugen, die Hinweise auf den Verursacher geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden, Telefonnummer: 05271/962-0. /ell

