Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfallflucht/Zeugenaufruf

Wilgartswiesen (ots)

Am Dienstag, 21.09.2021, 22.17 Uhr befuhr ein blauer PKW Citroen Pi-casso die Bundesstraße 10 von Wilgartswiesen kommend in Fahrtrich-tung Pirmasens. Ca. 500 Meter vor der Abfahrt Hauenstein verlor der Fahrer des o. a. PKW aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über den Pkw und kam auf gerade Strecke nach links von der Fahrbahn ab, fuhr mit der vorderen linken Seite in die Leitplanke, kippte dadurch auf die Beifahrerseite und wurde wieder zurückgeschleudert. Der PKW Cit-roen wurde hiernach von einen entgegenkommenden LKW erfasst und rutschte nach diesem erneuten Zusammenstoß weiter über die kom-plette Fahrbahn bis er am rechten Fahrbahnrand auf der Beifahrerseite zum Stillstand kam. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von 21.000 Euro. Laut Zeugenaussagen stiegen aus dem unfallverursa-chenden PKW dann zwei Personen -ein Mann sowie eine Frau- in Be-gleitung eines kleinen Hundes aus und flüchteten fußläufig in Richtung Hauenstein. Die männliche Person soll ca. 30 Jahre alt und ca. 1,70 Meter groß sein sowie schwarze kurze Haare und einen Vollbart tragen. Die weibliche Person soll zwischen 30 u. 40 Jahre alt sein und schulter-lange, rötliche Haare haben. Nach kurzer Verfolgung durch Zeugen konnten die Insassen des Citroen unerkannt entkommen. Am PKW Citroen waren zwei unterschiedliche Kennzeichen angebracht, die beide aus Diebstählen stammen. Das unfallverursachende Fahrzeug ist derzeit nicht zugelassen und wurde durch die Polizei -ebenso wie die beiden Kennzeichen- sichergestellt. Wer hat Wahrnehmungen gemacht, die mit der Tat in Zusammenhang stehen könnte? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Dahn unter der Ruf-nummer 06391/916-0 oder per Email (pidahn@polizei.rlp.de) entgegen./pidn

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell